Рафинья ждет предложения «Барселоны». «Арсеналу» хавбек «Лидса» пока не дал согласия

Хавбек «Лидса» Рафинья Диас хочет перейти в «Барселону» этим летом.
На этой неделе 25-летний полузащитник встретился со своим агентом Деку. Они оба рассчитывают дождаться предложения от каталонского клуба.
Решение «Барсы» по бразильцу зависит от будущего Усмана Дембеле, который не договорился с сине-гранатовыми об условиях нового контракта и может уйти в другую команду свободным агентом в начале июля.
На Рафинью также претендует «Арсенал», сделавший предложение «Лидсу». Однако сам игрок пока не дал согласия на переход в лондонский клуб.
Если Дембеле действительно уйдет, «Барселона» попробует согласовать трансфер Рафиньи не более чем за 50 млн евро.