Рафинья ждет предложения «Барселоны». «Арсеналу» хавбек «Лидса» пока не дал согласия

Хавбек хочет перейти в «Барселону» этим летом.

На этой неделе 25-летний полузащитник встретился со своим агентом . Они оба рассчитывают дождаться предложения от каталонского клуба.

Решение «Барсы» по бразильцу зависит от будущего , который не договорился с сине-гранатовыми об условиях нового контракта и может уйти в другую команду свободным агентом в начале июля.

На Рафинью также претендует , сделавший предложение «Лидсу». Однако сам игрок пока не дал согласия на переход в лондонский клуб.

Если Дембеле действительно уйдет, попробует согласовать трансфер Рафиньи не более чем за 50 млн евро.