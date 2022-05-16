Юран о составе «Химок»: «Хочу Роналду и Месси привезти, но мне скажут опуститься на земельку»

Главный тренер «Химок» высказался о будущем и Павла Мамаева.

– В конце сезона завершаются контракты у Жиркова, Мамаева, ряда других футболистов. Есть ли понимание, останутся ветераны или нет?

– Пока не говорили. После последнего тура с руководством обсудим, какие возможности у нас будут. Будем решать по бюджету, по комплектованию команды, какие позиции нам нужны, пойдет ли руководство клуба на омоложение состава.

С руководством клуба тоже пока не говорили. Главный тренер должен отталкиваться от возможностей клуба, какой курс будет. Пока не могу сказать конкретно, кто останется, с кем продлим контракты.

Хочется на следующий сезон добавить, чтобы команда играла, стояла прочно на двух ногах. На первом плане будет финансовая составляющая, от этого будем исходить.

- Если будет возможность сохранить Жиркова и Мамаева, не откажетесь?

– Нужно понимать, какие задачи будут стоять перед командой. Это немаловажный фактор. Желание есть, а возможностей может не быть.

Я хочу Криштиану Роналду и Месси привезти в «Химки», желание у меня запредельное. Но мне скажут, чтобы опустился на земельку (смеется).

- Проще вам возглавить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

– Тогда надо ехать, – смеясь ответил Юран.

Жирков и Мамаев покинут «Химки» в конце сезона. С ними не продлят контракты

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам