Жирков и Мамаев покинут «Химки» в конце сезона. С ними не продлят контракты

Юрий Жирков и Павел Мамаев уйдут из «Химок» по окончании этого сезона.
Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Мамаев и Жирков – возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», – сообщил источник.
Жирков и Мамаев выступают за «Химки» с января этого года, их контракты действуют до лета.
В этом сезоне 38-летний левый защитник провел 3 матча в РПЛ за «Химки», а 33-летний хавбек – 7.
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