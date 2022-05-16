Жирков и Мамаев покинут «Химки» в конце сезона. С ними не продлят контракты

и уйдут из «Химок» по окончании этого сезона.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Мамаев и Жирков – возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», – сообщил источник.

Жирков и Мамаев выступают за с января этого года, их контракты действуют до лета.

В этом сезоне 38-летний левый защитник провел 3 матча в за «Химки», а 33-летний хавбек – 7.

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