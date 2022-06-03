Жирков и Мамаев ушли из «Химок» бесплатно. Об этом сообщил депутат Терюшков

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Юрий Жирков и Павел Мамаев покинули «Химки» на правах свободных агентов.

Об этом сообщил член наблюдательного совета «Химок» и депутат Государственной думы Роман Терюшков.

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов.

Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона», – заявил Терюшков.

Жирков отыграл 3 матча в чемпионате за «Химки». На счету Мамаева 7 матчей в сезоне РПЛ (1 – за подмосковный клуб, 6 – за «Ростов»). Игроки не отметились результативными действиями в составе команды.

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