«Химки» не продлят контракты с Жирковым и Мамаевым: «Хотим ориентироваться на доморощенных спортсменов»

Теги Химки Юрий Жирков премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Мамаев Роман Терюшков Р-Спорт Футбол

Юрий Жирков и Павел Мамаев, вероятно, покинут «Химки»

«Мы очень благодарны Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву за то, что они в трудную минуту пришли к нам на помощь, помогли сохранить место в Премьер-лиге и выполнить основную задачу.

В ближайшее время мы определимся, но, скорее всего, контракты с ними мы продлевать не будем. Потому что мы все-таки хотим ориентироваться на доморощенных молодых спортсменов.

Поэтому мы благодарим Юрия и Павла за ту работу, которую они провели в клубе», – сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. 

 

 

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