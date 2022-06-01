«Химки» не продлят контракты с Жирковым и Мамаевым: «Хотим ориентироваться на доморощенных спортсменов»

и , вероятно, покинут .

«Мы очень благодарны Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву за то, что они в трудную минуту пришли к нам на помощь, помогли сохранить место в Премьер-лиге и выполнить основную задачу.

В ближайшее время мы определимся, но, скорее всего, контракты с ними мы продлевать не будем. Потому что мы все-таки хотим ориентироваться на доморощенных молодых спортсменов.

Поэтому мы благодарим Юрия и Павла за ту работу, которую они провели в клубе», – сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.