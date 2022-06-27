Кассьерра завтра прилетит в Петербург. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Зенитом»

Нападающий скоро завершит переход в «Зенит».

Как пишет Иван Карпов, завтра футболист прилетит в Санкт-Петербург. Сегодня Кассьерра вылетает из Колумбии в 17 часов по местному времени. Прибыть в Петербург он должен во вторник, 28 июня, поздно вечером.

Затем Кассьерра пройдет медосмотр и подпишет контракт с .

Сообщалось, что 25-летний форвард подпишет с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». «Сочи» получит за футболиста 4 млн евро и бонусы.

В 22 матчах минувшего розыгрыша РПЛ Кассьерра забил 14 голов, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову из «Уфы».