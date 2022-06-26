Гендиректор «Зенита» о Кассьерре: «Мы очень близки к заключению контракта»

высказался о переговорах «Зенита» с «Сочи» по двум игрокам.

Сообщалось, что скоро петербуржцы могут подписать защитника Родригао и форварда .

«Вы могли заметить, что мы не комментируем процесс, мы комментируем только результат. Результата нет – комментариев тоже нет. Мы просматриваем всех игроков.

Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта», – заявил генеральный директор «Зенита».

«Зенит» близок к подписанию защитника «Сочи» Родригао («РБ Спорт»)

Гендиректор «Сочи»: «Вероятность перехода Кассьерры в «Зенит» есть. Состоится ли – время покажет»