Роман Широков: «Возможности Юри Алберто еще никто не знает, а Кассьерра уже адаптирован в РПЛ»

высказался об уходе Юри Алберто из «Зенита».

Ранее стало известно, что петербургский клуб подпишет из форварда . Бразилец уходит в на правах аренды.

– Если Кассьерра придет в «Зенит», то значит в клубе понимают, что он способен заменить Юри Алберто.

– Кассьерра cможет показывать такую же статистику в , как и Алберто?

– А какая статистика у Юри Алберто? Кассьерра тоже играет в и тоже забивает. Он адаптирован в России, все прекрасно знают его возможности, а возможности еще никто не знает.

За полгода трудно их продемонстрировать. Потенциал был, конечно, но полную адаптацию в «Зените» Юри еще не прошел. Кассьерру же все прекрасно знают, для «Зенита» это будет хорошим приобретением, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.