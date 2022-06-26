Роман Широков: «Возможности Юри Алберто еще никто не знает, а Кассьерра уже адаптирован в РПЛ»

Теги Зенит Роман Широков Коринтианс премьер-лига Россия Матео Кассьерра Юри Алберто Сочи Футбол

Роман Широков высказался об уходе Юри Алберто из «Зенита».

Ранее стало известно, что петербургский клуб подпишет из «Сочи» форварда Матео Кассьерру. Бразилец уходит в «Коринтианс» на правах аренды.

– Если Кассьерра придет в «Зенит», то значит в клубе понимают, что он способен заменить Юри Алберто.

– Кассьерра cможет показывать такую же статистику в «Зените», как и Алберто? 

– А какая статистика у Юри Алберто? Кассьерра тоже играет в РПЛ и тоже забивает. Он адаптирован в России, все прекрасно знают его возможности, а возможности Юри Алберто еще никто не знает.

За полгода трудно их продемонстрировать. Потенциал был, конечно, но полную адаптацию в «Зените» Юри еще не прошел. Кассьерру же все прекрасно знают, для «Зенита» это будет хорошим приобретением, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

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