Роман Широков: «Возможности Юри Алберто еще никто не знает, а Кассьерра уже адаптирован в РПЛ»

Роман Широков высказался об уходе Юри Алберто из «Зенита».
Ранее стало известно, что петербургский клуб подпишет из «Сочи» форварда Матео Кассьерру. Бразилец уходит в «Коринтианс» на правах аренды.
– Если Кассьерра придет в «Зенит», то значит в клубе понимают, что он способен заменить Юри Алберто.
– Кассьерра cможет показывать такую же статистику в «Зените», как и Алберто?
– А какая статистика у Юри Алберто? Кассьерра тоже играет в РПЛ и тоже забивает. Он адаптирован в России, все прекрасно знают его возможности, а возможности Юри Алберто еще никто не знает.
За полгода трудно их продемонстрировать. Потенциал был, конечно, но полную адаптацию в «Зените» Юри еще не прошел. Кассьерру же все прекрасно знают, для «Зенита» это будет хорошим приобретением, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.