покинет пост технического советника «Челси».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Чех покинет эту должность 30 июня.

Экс-вратарь «Челси» занял этот пост три года назад. Он предоставлял помощь клубу по футбольным вопросом, а также занимался укреплением связей между академией «Челси» и основной командой.

«Для меня было огромной честью выполнять эту роль в «Челси» в течение последних трех лет.

Поскольку у клуба появился новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону. Я рад, что сейчас клуб находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущем успехе как на поле, так и за его пределами», – сказал Чех.

Благодаря Чеху и скауту вратарей Кристофу Лолишону в «Челси» оказался Эдуар Менди.

Ранее из ушла Марина Грановская. Они с Чехом работали в тандеме.