Агент Сафонов о возможном уходе Мозеса: «Добротный игрок, но не он определял погоду в «Спартаке». Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит»

высказался о возможном уходе хавбека из .

— Мозес — серьезная потеря для «Спартака»?

— Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке».

Вот от Клаудиньо зависит — он реально лучший, а красно-белые без Мозеса проживут. Фраза «все пропало» здесь, наверное, не подойдет, – сказал футбольный агент.

Похоже, Алберто и Мозес приостановят контракты с «Зенитом» и «Спартаком». Что будет с другими легионерами?