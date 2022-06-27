Агент Сафонов о возможном уходе Мозеса: «Добротный игрок, но не он определял погоду в «Спартаке». Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит»

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Алексей Сафонов высказался о возможном уходе хавбека Виктора Мозеса из «Спартака».

— Мозес — серьезная потеря для «Спартака»?

— Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке».

Вот «Зенит» от Клаудиньо зависит — он реально лучший, а красно-белые без Мозеса проживут. Фраза «все пропало» здесь, наверное, не подойдет, – сказал футбольный агент.

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