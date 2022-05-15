Мозес считает, что «Спартак» был сильнее в матче с «Зенитом»: «Показывали характер с первой до последней минуты. Выходили побеждать»

считает, что «Спартак» был сильнее «Зенита».

– Почувствовали, что играли сегодня против чемпиона России?

– Нет, вообще не почувствовал.

– Кто был сильнее сегодня?

– «Спартак». Мы с первой до последней минуты показывали характер, особенно во втором тайме. Мы создавали моменты, может, нам чего-то не хватало в концовке, но мы выходили побеждать. Ничья – это не то, на что мы сегодня надеялись.

Наверное, нам не хватило конкретики в завершающей стадии. Мы создавали моменты, но у нас не получалось завершать их. Это то, над чем нужно работать на тренировках. Мы обязательно будем это делать, – сказал вингер «Спартака» после матча 29-го тура РПЛ в эфире канала «Матч Премьер».

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб