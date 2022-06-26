Кавазашвили о словах Промеса про 10-й номер: «Может, Бакаев доказал кулаками, что он сильнее? Квинси ведет себя как ребенок»

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Анзор Кавазашвили оценил слова Квинси Промес о 10-м номере в «Спартаке».

«Это детские выходки Промеса. Не могу понять, почему он придает огромное значение к номеру.

Может, есть личные причины и амбиции к номеру. Или великий Пеле играл под 10-м номером – и он тоже мечтает играть под ним.

Несмотря на возраст Квинси, он себя ведет как ребенок, у которого отобрали конфету, а потом старший пришел и отдал назад.

Я не хочу его оскорблять, но он нетактично себя ведет по отношению к Бакаеву – это сто процентов. Пускай руководство клуба разбирается, уважительно он высказался или нет.

Бакаев не мог бы себе выписать десятый номер, главный тренер должен был одобрить это.

Может, у них был стык и Зелимхан по-мужски доказал кулаками, что он сильнее, и оставил за собой номер 10?» – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

Промес о 10-м номере в «Спартаке»: «Он вернулся к тому, у кого и должен быть»

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