Федерация футбола США об отмене конституционного права на аборт: «Это противоречит свободам, обещанным нации. Не может быть равенства без телесной автономии»

Федерация футбола США выступила против отмены конституционного права на аборт.

«Наша женская команда представляет свою страну на футбольном поле в Колорадо, и это событие служит напоминанием о правах и свободах, за которые женщины и те, кто их поддерживал, боролись и заслужили.

Решение Верховного суда от 24 июня противоречит свободам, обещанным нации и народу. Федерация футбола США будет при любой возможности отстаивать права человека, включая право на принятие личных решений в области здравоохранения, так как не может быть равенства без телесной автономии.

Сборные США продолжат использовать предоставленные им возможности для борьбы за фундаментальные права человека, инклюзивность, толерантность, свободу и равенство», – сказано в заявлении.

В пятницу Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало право на аборт конституционным. За отмену решения были пятеро консервативных судей, трое из которых назначены при Дональде Трампе. Против отмены проголосовали четверо судей.

Ожидается, что после этого решения как минимум в 22 американских штатах аборты будут запрещены полностью или в большинстве случаев. Так, вскоре после обнародования решения суда закон о запрете на аборты вступил в силу в Миссури.

Рапино об отмене конституционного права на аборт в США: «Печально и жестоко. Отмена абортов не мешает их делать – она мешать делать это безопасно»