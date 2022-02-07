Вагнер Лав – лучший форвард РПЛ, против которого играл Ребров. Халк – 2-й, Дзюба – 3-й, Кокорин – 7-й

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров составил рейтинг лучших нападающих, против которых он играл в чемпионате России.

Первое место занял бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав. На второе место Ребров поставил экс-форварда «Зенита» Халка, на третье – нападающего петербуржцев Артема Дзюбу.

Топ-10 форвардов , против которых играл Артем Ребров:

10. Аблай Мбенг (экс-«Ахмат»)

9. Алексей Медведев (играл за «Динамо», «Сатурн», «Томь», «Крылья Советов», «Сибирь», «Рубин»)

8. Сейду Думбия (экс-ЦСКА)

7. (играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак»)

6. («Динамо», играл за «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»)

5. Ари (играл за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив»)

4. Александр Кержаков (играл за «Зенит», «Динамо»)

3. («Зенит», экс- )

2. Халк (экс-«Зенит»)

1. Вагнер Лав (экс-ЦСКА)

Ребров составил рейтинг лучших форвардов, против которых играл. Халк не первый, в топе – Кокорин и Мбенг