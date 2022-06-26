Кубок РПЛ может стартовать 26 июля, суперфинал – 31 мая 2023-го. Будет проведено 77 матчей («РБ Спорт»)

Стал известен проект календаря Кубка РПЛ.

Турнир еще не включен в официальный календарь чемпионата России. Окончательное решение о его проведении должно быть принято до 15 июля.

Как сообщает «РБ Спорт», старт турнир запланирован на одну из двух дат – 26 июля (основная) или 16 августа. Суперфинал должен состояться 31 мая 2023 года.

Матчи первого тура группового этапа пройдут 26 и 27 июля. Второй тур – 2-3 августа. Третий – 9-10 числа. Четвертый – 16-17 августа. Пятый – 23-24 числа. И шестой – 6-7 сентября.

Четвертьфинальные матчи планируется провести 18-19 и 25-26 сентября, а также 8-9 ноября.

Полуфиналы состоятся 7-8 марта, а также 4-5 и 11-12 апреля. Финалы – 26 апреля, а также 3 и 17 мая.

Всего будет проведено 77 матчей, 29 из которых – повышенного интереса в рамках плей-офф турнира.