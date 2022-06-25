Три компании готовы выделить миллиарды рублей на проведение Кубка РПЛ. Ведутся переговоры с арабским спонсором («СЭ»)

Несколько компаний готовы выделить средства на проведение Кубка РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», у турнира есть три потенциальных партнера: маркетинговая компания, крупная IT-компания и букмекер. Все они готовы выделить миллиарды рублей на проведение турнира.
Кроме того, ведутся переговоры с неназванной арабской компанией.
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