«Телеспорт» готов заплатить 2,5 млрд рублей за медиаправа на Кубок РПЛ, букмекеры – еще 500 млн

Организаторам Кубка РПЛ удалось найти партнеров, готовых финансировать его проведение.

Как сообщает «РБ Спорт», выступить спонсорами соревнования собираются и букмекерская компания.

Первые планируют заплатить за медиаправа порядка 2,5 млрд рублей, вторые – около 500 млн.

Упомянутой букмекерской компанией, по данным источника, могут быть «Фонбет» либо Winline.

Три компании готовы выделить миллиарды рублей на проведение Кубка РПЛ. Ведутся переговоры с арабским спонсором («СЭ»)

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