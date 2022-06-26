«Интер» сильнее всех, а с Лукаку отрыв увеличится. Но «Юве» поборется, если все будет хорошо у Кьезы – одного из лучших в Европе». Костакурта о Серии А

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Экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта считает «Интер» фаворитом Серии А.

– С возвращением Лукаку «Интер» снова главный претендент на чемпионство?

– Да, но я думаю, что и в прошлом году он таковым являлся. «Интер» был сильнее всех, а с Лукаку отрыв от остальных увеличится.

– Интригует ли вас «Ювентус»?

– Да, но многое будет зависеть от восстановления Кьезы, одного из лучших игроков Европы. Если у него все будет хорошо, то «Ювентус» поборется с «Интером». Кьеза способен изменить расстановку сил в большей степени, чем кто-либо еще. Даже Погба, – заявил Костакурта.

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