Пресс-атташе «Динамо» о поведении Умярова перед пенальти Фомина: «Такое давление на Даню, суперинтеллигентного человека, неприемлемо для меня»

Пресс-атташе «Динамо» рассказала об обиде на полузащитника .

В финале БЕТСИТИ Кубка России, в котором победу одержали красно-белые (2:1), Умяров в концовке мешал разговорами перед исполнением пенальти.

В результате полузащитник не реализовал 11-метровый.

«Я уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом знаю, что у нас ребята есть, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду!» Но при этом, конечно, это было все на эмоциях.

Уверена, мы начнем сезон, все будут здороваться и общаться, но при этом они показывают, что для них тоже такое проявление не фэйр-плей неприемлем.

Во-первых, я всецело за фэйр-плей. Матчи, результаты, они все-таки забываются, а поступки сохраняются в истории. Главное — не то, что он сделал на поле в порыве борьбы, а то, что он хвастается об этом в своем телеграм-канале, якобы он герой матча и помешал Фомину.

Может быть, Даня даже этого не слышал и это на него не повлияло. Но для меня такое давление на Даню, суперинтеллигентного человека, было неприемлемо», – сказала в эфире «Матч ТВ».