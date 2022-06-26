Семак про обмен Алберто на игроков «Коринтианс»: «У Юри есть желание уйти в аренду. Ситуация непростая, «Зенит» должен сделать лучшее из возможного»

прокомментировал возможный уход форварда из «Зенита».

– Не могу не спросить о сегодняшней новости – о замене Юри Алберто на Ивана и Мантуана из «Коринтианс». Что можете сказать об этом?

– Что касается Юри, у него есть желание на определенное время уйти в аренду. Клуб занимается этим вопросом.

По поводу того, кто придет: клуб рассматривает разные варианты. Ситуация непростая. Должны сделать лучшее из того, что возможно в этой ситуации.

Период заявочный достаточно длительный. Должны предусмотреть по максимуму, чтобы держать костяк и обойму, которые могут выручить.

– Те, кто могут прийти на замену Алберто, это в том числе ваш выбор?

– Конечно, мнение тренерского штаба и главного тренера всегда есть. Стараемся выбрать наиболее подходящие нам варианты, у которых есть преимущество по отношению к другим. Стараемся сделать лучший выбор, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак не отпускал Алберто в «Коринтианс» без включения Мантуана в сделку. «Зенит» сможет выкупить вингера за 10 млн евро (Globo Esporte)