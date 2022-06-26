Дембеле склоняется к уходу из «Барсы» из-за пассивности клуба в переговорах – предложение не улучшают. «Челси» – фаворит

Вингер Усман Дембеле склоняется к уходу из «Барселоны».

У француза есть предложение от каталонского клуба по новому контракту, но оно не удовлетворяет игрока с финансовой точки зрения. Предложив Дембеле новый контракт, «Барса» больше ничего не предприняла, чтобы убедить футболиста остаться. Усман начинает понимать, что шагов от «Барсы» так и не последует.

Главной целью Дембеле был новый контракт с каталонским клубом. Вингер знает, что Хави хочет видеть его в команде. Но экономические параметры предложенного «Барселоной» контракта не устраивают француза. Учитывая пассивность сине-гранатовых, Усман начинает понимать, что не останется в клубе, пишет Marca.

На предстоящей неделе Дембеле вместе с агентами начнет оценивать имеющиеся предложения. Присоединиться к новой команде игрок хочет как можно скорее, ведь сборы у большинства европейских клубов начинаются в июле.

В данный момент фаворитом в борьбе за Дембеле является . , работавший с французом в «Боруссии», очень хочет видеть его в команде.

Сообщалось, что «Барса» предлагает Дембеле 18 млн евро в год до налогов. Усман хочет получать столько чистыми. Текущее соглашение вингера с «Барселоной» рассчитано до конца июня, затем он станет свободным агентом.

Дембеле провел 32 матча за «блауграну» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.