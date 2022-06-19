Рафинья готов ждать предложение от «Барсы», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала»

Вингер «Лидса» Рафинья Диас является для «Барселоны» главной альтернативой .

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы намерены организовать трансфер бразильца, если французский полузащитник решит не продлевать контракт и уйдет из клуба.

Сам Рафинья тоже считает переход в «блауграну» лучшим для себя вариантом и потому с другими клубами переговоры пока не ведет. Он готов ждать появления у «Барселоны» необходимых для трансфера средств столько, сколько это нужно, даже понимая, что может зарабатывать гораздо больше в иных командах.

На следующей неделе Деку, агент Диаса, встретится с представителями вице-чемпионов с целью выяснить, насколько серьезны их намерения. Пока никаких формальных предложений от них не поступало.

В числе прочих заинтересованных клубов называются , (если Дембеле уйдет не к «синим») и . Они оказывают на Рафинью давление в надежде, что он как можно скорее примет решение.

Со статистикой выступлений 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.