Рафинья готов ждать предложение от «Барсы», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала»

Вингер «Лидса» Рафинья Диас является для «Барселоны» главной альтернативой Усману Дембеле.
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы намерены организовать трансфер бразильца, если французский полузащитник решит не продлевать контракт и уйдет из клуба.
Сам Рафинья тоже считает переход в «блауграну» лучшим для себя вариантом и потому с другими клубами переговоры пока не ведет. Он готов ждать появления у «Барселоны» необходимых для трансфера средств столько, сколько это нужно, даже понимая, что может зарабатывать гораздо больше в иных командах.
На следующей неделе Деку, агент Диаса, встретится с представителями вице-чемпионов Испании с целью выяснить, насколько серьезны их намерения. Пока никаких формальных предложений от них не поступало.
В числе прочих заинтересованных клубов называются «Ливерпуль», «Челси» (если Дембеле уйдет не к «синим») и «Арсенал». Они оказывают на Рафинью давление в надежде, что он как можно скорее примет решение.
Со статистикой выступлений 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.