«Барса» предлагает Дембеле 18 млн евро в год до налогов, Усман хочет столько чистыми. Хави убеждает игрока остаться

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Хави убеждает Усмана Дембеле остаться в «Барселоне».

Тренер «блауграны» позвонил вингеру, чтобы убедить француза продолжить выступать за каталонцев, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Стороны пока не могут сойтись в вопросе финансов. «Барселона» предлагает 25-летнему игроку 18 млн евро в год до уплаты налогов. Дембеле же хочет получать такую сумму после налогов.

В то же время переговоры сторон проходят не так напряженно, как несколько месяцев назад. Позиции клуба и игрока уже не так далеки друг от друга.

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» рассчитано до конца июня, затем он станет свободным агентом.

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