«Барса» предлагает Дембеле 18 млн евро в год до налогов, Усман хочет столько чистыми. Хави убеждает игрока остаться

убеждает остаться в «Барселоне».

Тренер «блауграны» позвонил вингеру, чтобы убедить француза продолжить выступать за каталонцев, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Стороны пока не могут сойтись в вопросе финансов. предлагает 25-летнему игроку 18 млн евро в год до уплаты налогов. Дембеле же хочет получать такую сумму после налогов.

В то же время переговоры сторон проходят не так напряженно, как несколько месяцев назад. Позиции клуба и игрока уже не так далеки друг от друга.

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» рассчитано до конца июня, затем он станет свободным агентом.