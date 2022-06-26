Гендиректор «Динамо» о приостановке контрактов легионеров: «Агентам сделан незаслуженный подарок. Намерены обжаловать»

Гендиректор высказался о решении ФИФА по приостановке контрактов иностранцев.

— РФС совместно с клубами РПЛ и других лиг выступил с заявлением по решению ФИФА. Удастся ли договориться об отмене этого дикого решения?

— Намерены обжаловать это решение ФИФА. Обсуждаем сейчас детали с другими клубами и выступим единым фронтом. По перспективам такого иска не буду загадывать, оценку ситуации даст арбитраж.

Что касается недавнего заявления РФС и РПЛ, то оно обращено к футбольной общественности. Мы помним, что в марте ряд футбольных лиг по джентльменскому соглашению не стали регистрировать футболистов из российских клубов, надеемся, что такой разумный подход сохранится.

Юрисдикция ФИФА — это был режим предсказуемых и сбалансированных правил, гарантий — как для клубов, так и для футболистов, авторитет ФИФА был обеспечен справедливостью и независимостью. Однако по последнему их решению российские клубы без причины потеряли возможность защиты своих активов, а футбольным агентам сделан ничем не заслуженный подарок. Это вызывает большие вопросы, – сказал Павел Пивоваров.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го