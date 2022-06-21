Гендиректор «Зенита» о решении ФИФА: «Про компенсации не слышал, хотя клубы платили серьезные суммы. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались»

Гендиректор недоволен решением ФИФА по приостановке контрактов иностранцев.

«Я не видел решения ФИФА. В знаменитом произведении была цитата – грабеж это или ограбление.

Мое отношение к этому категоричное. У многих игроков после этого периода контракты могут и закончиться. Не надо забывать, что клубы платили серьезные трансферные суммы. Но про компенсации я ничего не слышал. Мы снова сталкиваемся, что несмотря на записанные в ФИФА правилах о дискриминации, это игнорируется.

В прошлом сезоне никто из наших игроков не воспользовался такой возможностью. Надеюсь, в этот раз будет так же. У Ловрена заканчивается контракт в 2023-м году. Будем разговаривать с футболистами. У нас достаточно аргументов, чтобы игроки остались», – сказал .

ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года