Семак об игре Бакаева с «Сочи»: «Был одним из лучших, забил прекрасный гол. Всегда активен»

высказался о победе «Зенита» над «Сочи» по пенальти в Кубке PARI Премьер.

– По игре сегодня самое важное, что никто не получил травму. Команда победила – тоже хорошо.

Что касается качества игры, то в первом тайме было больше хороших моментов касательно позиционных атак. Во втором тайме, понятно, произошли изменения.

Есть над чем работать: над структурой игры и такими вещами. Самое важное – набирать игровой тонус. Сегодня все получили хорошую нагрузку, на мой взгляд. Будем работать дальше.

– В прошлом матче Бязров вышел под серию пенальти, сегодня в ней принял участие Кержаков. Почему приняли такое решение?

– Чтобы лавры успеха доставались всем поровну.

– Молодой Скроботов выходит во втором матче на замену. Насколько он готов играть за основу?

– Все зависит от него. Он три дня всего тренируется. Ему нужно доказывать, что он готов к конкуренции в главной команде. Сейчас ему тяжело.

– Сегодня будто бы с особенным настроем вышел Бакаев. Как вы его мотивировали и что изменилось по сравнению с предыдущим матчем?

– Ничего не изменилось, и в прошлом матче вышел достаточно активно. Были моменты, свободные зоны, куда он врывался и хорошо их использовал. И в прошлой игре смотрелся хорошо.

Всегда играет активно, с большим желанием и движением. Был одним из лучших на поле.

– Согласны ли вы с решением экспертов «Матч Премьер» признать его лучшим игроком матча?

– Думаю, да. И Малком хорошо сыграл, и Бакаев. Зелимхан забил прекрасный гол, имел момент после передачи . При равенстве побеждает тот, кто забил, – отметил главный тренер «Зенита».

Бакаев впервые забил за «Зенит» – «Сочи» в Кубке PARI Премьер