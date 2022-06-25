Мбаппе о высказываниях на социальные темы: «Не хочу довольствоваться тем, что играю в футбол. Я такой же член общества, как и все, просто мой голос звучит громче»

объяснил, почему он высказывается на остросоциальные темы.

– У меня никогда не было привычки прятаться. Конечно, это скользкая почва, но я держусь крепко. Я не хочу довольствоваться тем, что просто играю в футбол и возвращаюсь домой. Я такой же член этого общества, как и все остальные, каждый высказывает свое мнение, просто мой голос звучит немного громче. Но я действительно стараюсь действовать в соответствии со своими ценностями и принципами.

– Это тебе было ясно с самого начала?

– Это всегда было ясно.

– Потому что есть футболисты, которые говорят: «Я играю в футбол и не хочу заниматься ничем другим»...

– Да, у каждого свой взгляд на вещи.

– Но ты сразу же сказал себе: «Если мой голос может передать определенные сообщения, я хочу, чтобы он был услышан»...

– Конечно, потому что это может привести к успеху.

У меня может быть хорошая карьера футболиста, но когда-нибудь она закончится. А моя жизнь, я надеюсь, продлится дольше. Я хочу показать, что, несмотря на то, что мы всегда должны оставаться сосредоточенными на своей работе, мы не заперты в этом пузыре. Мы знаем, что происходит в нашем обществе.

– Ты получаешь отклики после своих высказываний?

– Да, часто. Люди спрашивают меня о том, какую позицию я занимаю по какому-либо вопросу, будь то насилие со стороны полиции, расизм… Люди довольны, потому что я тоже выражаю свою позицию, – сказал нападающий .