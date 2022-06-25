Килиан Мбаппе: «Победа в ЛЧ – заявленная цель. Но «ПСЖ» должен стать неуязвимым во Франции»

Форвард подчеркнул стремление выиграть .

– Какие две основные ваши цели? Я говорю про две потому, что у меня есть два варианта: выиграть ЛЧ и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

– Есть и другие, но да, эти две в числе моих целей. Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть.

Но также важно быть безоговорочно лучшими во Франции, потому что в последние два года ситуация была несколько иной.

Мы снова должны стать неуязвимыми, чтобы больше не вставал вопрос о том, кто выиграет чемпионат Франции. Пусть даже интрига исчезнет в таком случае. Мы должны опираться на это, пытаясь покорить Европу.

Что касается статуса лучшего бомбардира в истории, то мне это по плечу. Если я добьюсь этого, будет потрясающе. И нет причин не сделать это, если я продолжу в том же духе, что и сейчас, – сказал Мбаппе.