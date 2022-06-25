Петржела о Зобнине: «Пусть переходит из «Спартака» в «Зенит» – сможет почувствовать себя настоящим футболистом. Ему нужен новый вызов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Роман Зобнин Футбол

Властимил Петржела посоветовал Роману Зобнину перейти в «Зенит»

«Зобнину надо менять клуб. В «Спартаке» его история завершена. Руководство не хочет держать у себя такого дорогого игрока, который потерял мотивацию. К сожалению, после той страшной ошибки на Евро, он сломался психологически.

Зобнину нужен новый вызов. Пусть переходит из «Спартака» в «Зенит» – там он сможет почувствовать себя настоящим футболистом. Но придется заново доказывать свою силу, потому что конкуренция в «Зените» очень высокая», – сказал бывший главный тренер петербуржской команды. 

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