Гендиректор футбольного «Динамо» об Овечкине: «Он давно мечтал выйти на поле в футболке клуба. Тактические задумки неправильно раскрывать»

Генеральный директор «Динамо» высказался об участии в товарищеском матче.

Нападающий сыграет против . Матч состоится 25 июня.

– Переговоры с Овечкиными были сложными?

– Совсем нет. Он давно мечтал выйти на поле в футболке . Как только у нас появилась возможность это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч.

– Выйдет ли легендарный хоккеист в стартовом составе?

– Позицию игрока будет определять наш главный тренер – мы в это никогда не вмешиваемся. Ну и в любом случае тактические задумки будет неправильно сейчас раскрывать. В конце концов, несмотря на статус матча, нас ждет непростая игра с мотивированным соперником, и мы хотим ее выиграть (улыбается).

– Возможно ли, что Овечкин в будущем будет заявлен на сезон и сыграет в Кубке России?

– Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней.

– То есть допускаете, что Александр сможет сыграть в официальном матче?

– Давайте не будем загадывать.

– Контракт на один матч подразумевает финансовые условия?

– Они символические.

– Футболки с фамилией Овечкина и номером 3 на спине могут разлететься как горячие пирожки. «Динамо» подготовило партию экипировки для болельщиков?

– Конечно, мы к этому готовимся, у нас есть уже опыт в событийном маркетинге. Вы же видите, как «Динамо» развивает свою коммерческую деятельность. Что касается мерча и нового магазина, то это направление у нас выделяется – сезонный план по выручке мы выполнили уже в октябре. Готовим и новые коллекции – заходите как-нибудь к нам в фаншоп, – сказал Павел Пивоваров.