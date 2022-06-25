Гендиректор футбольного «Динамо» об Овечкине: «Он давно мечтал выйти на поле в футболке клуба. Тактические задумки неправильно раскрывать»

Генеральный директор «Динамо» высказался об участии Александра Овечкина в товарищеском матче.
Нападающий «Вашингтона» сыграет против «Амкала». Матч состоится 25 июня.
– Переговоры с Овечкиными были сложными?
– Совсем нет. Он давно мечтал выйти на поле в футболке «Динамо». Как только у нас появилась возможность это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч.
– Выйдет ли легендарный хоккеист в стартовом составе?
– Позицию игрока будет определять наш главный тренер – мы в это никогда не вмешиваемся. Ну и в любом случае тактические задумки будет неправильно сейчас раскрывать. В конце концов, несмотря на статус матча, нас ждет непростая игра с мотивированным соперником, и мы хотим ее выиграть (улыбается).
– Возможно ли, что Овечкин в будущем будет заявлен на сезон и сыграет в Кубке России?
– Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней.
– То есть допускаете, что Александр сможет сыграть в официальном матче?
– Давайте не будем загадывать.
– Контракт на один матч подразумевает финансовые условия?
– Они символические.
– Футболки с фамилией Овечкина и номером 3 на спине могут разлететься как горячие пирожки. «Динамо» подготовило партию экипировки для болельщиков?
– Конечно, мы к этому готовимся, у нас есть уже опыт в событийном маркетинге. Вы же видите, как «Динамо» развивает свою коммерческую деятельность. Что касается мерча и нового магазина, то это направление у нас выделяется – сезонный план по выручке мы выполнили уже в октябре. Готовим и новые коллекции – заходите как-нибудь к нам в фаншоп, – сказал Павел Пивоваров.