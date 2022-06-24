Роднина об Овечкине и популяризации футбола: «Загитова решила боксировать – популяризация, Трусова прыгает – популяризация. Можете другое слово придумать?»

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Ирина Роднина отреагировала на решение Александра Овечкина сыграть за ФК «Динамо».

Хоккеист «Вашингтона» примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Слушайте, все хоккеисты играют в футбол, правда, мало кто из футболистов играет в хоккей.

Направлено ли это на популяризацию футбола? Слушайте, что же вы так примитивны, популяризация, да популяризация. Трусова прыгает высоко – популяризация фигурного катания, Алина [Загитова] решила побоксировать – опять популяризация. Можете другое слово придумать?

Вероятно, просто в этом сезоне мало спортивных событий. Ну вот каждый и развлекается как может. Овечкин вот так», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец

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