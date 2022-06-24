Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: «Моя мечта осуществилась. Болею за клуб всю жизнь»

назвал возможность сыграть за футбольное «Динамо» осуществившейся мечтой.

Хоккеист сыграет за ФК «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Динамовцы, всем привет. Как вы знаете, я очень люблю футбол. Болею за футбол и за московское «Динамо» всю свою жизнь.

У меня была мечта сыграть за родной клуб в стартовом составе или просто посидеть на скамейке и побыть на игре в качестве игрока.

Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра на матче. Вперед, «Динамо»!» – сказал Овечкин на видео для телеграм-канала «Динамо».

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец