Фетисов об Овечкине в футбольном «Динамо»: «Он герой России, пускай играет. Главное, чтобы было без травм»

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Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина героем России.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о том, что Овечкин сыграет за ФК «Динамо».

Хоккеист «Вашингтона» примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Привлечет ли это больше внимания к футболу? Конечно, пускай играет, где он может играть. Он герой страны, поэтому да.

Самое главное, чтобы было без травм», – сказал Фетисов.

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