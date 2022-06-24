Фетисов об Овечкине в футбольном «Динамо»: «Он герой России, пускай играет. Главное, чтобы было без травм»

Вячеслав Фетисов считает Александра Овечкина героем России.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о том, что Овечкин сыграет за ФК «Динамо».

Хоккеист примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Привлечет ли это больше внимания к футболу? Конечно, пускай играет, где он может играть. Он герой страны, поэтому да.

Самое главное, чтобы было без травм», – сказал Фетисов.

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец