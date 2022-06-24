«МЮ» отдаст Хендерсона «Ноттингему» в аренду до конца сезона. Опция выкупа не предусмотрена

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Голкипер Дин Хендерсон в ближайшее время, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, англичанин присоединится к «Ноттингем Форест» на правах аренды до лета 2023 года.

Соглашение между сторонами не предусматривает пункта о возможности выкупа вратаря.

В 2022 году Хендерсон провел лишь один матч – в Кубке Англии против «Мидлсбро». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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