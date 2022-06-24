Рангник ушел из «МЮ» из-за нежелания тен Хага сотрудничать и недовольства клуба заявлениями немца (ESPN)

Стали известны причины ухода из .

63-летний специалист, возглавлявший команду с конца 2021 года, должен был стать консультантом клуба после назначения постоянного тренера, однако в конце мая было объявлено о том, что он сосредоточится на своих обязанностях в сборной Австрии.

По данным ESPN, отчасти расставание с Рангником связано с тем, что новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не желал с ним сотрудничать, поэтому руководство манкунианцев решило инициировать расторжение договора.

Не нравились менеджерам и публичные комментарии Ральфа касательно трансферной деятельности. Более того, прекращая трудовые отношения, они заключили с Рангником соглашение о неразглашении информации.

При этом немец и сам был недоволен отношением со стороны клуба, а именно тем, что ему не была предоставлена возможность встретиться с тренером – вместо этого тен Хаг ограничился телефонным звонком.

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