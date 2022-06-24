Экс-хавбек Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности: «Я встречался и с мужчиной, и с женщиной, что с того? У меня свои потребности и желания»

Экс-хавбек сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза рассказал о своей бисексуальности.

«Всю жизнь меня спрашивали, не гей ли я. У меня были отношения с мужчиной, но были и отношения с женщиной. Но после сегодняшних высказываний напишут: «Ришарлисон – бисексуал».

Слушайте, я обычный человек. У меня есть свои потребности и желания. Я встречался с мужчиной, встречался с женщиной, ну и что с того?

К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи, но из-за большого числа людей, утверждающих, что мое заявление сыграет важную роль, я решил признаться: я бисексуален. Если для полноты картины не хватало этого – пожалуйста.

А теперь я хочу увидеть, действительно ли ситуация станет лучше», – сказал 39-летний бразилец в подкасте Nos Armarios dos Vestiarios.

В течение карьеры Ришарлисон выступал за «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Зальцбург» и другие команды. В 2008 году он провел два матча в составе сборной Бразилии.