Горетцка о преклонении колена и ЛГБТ-флагах: «Символические жесты важны. Конечно, для решения проблем нужны более серьезные меры»

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка высказался о преклонении колена перед матчами.

«Символические жесты важны, особенно когда речь идет о политических посланиях. Все, кто вовлечен в эти процессы, понимают важную роль символизма в политике.

Конечно, для решения глубоко укоренившихся проблем в обществе нужны более серьезные меры, чем преклонение колена или демонстрация радужного флага. Но и спорт не ограничивается лишь символическими жестами – здесь идет серьезная работа, оказывается большая помощь людям.

Я благодарен руководству немецкого футбола за всю его работу в этих областях. Не всегда об этом говорится публично, потому что в первую очередь решается вопрос оказания помощи. Но за всем этим стоит определенно нечто большее, чем преклонение колена и вывешивание флага. Хотя и эти сигналы крайне важны», – сказал Горетцка.

Леон Горетцка: «Люди не рождаются расистами. С системой образования в Германии что-то не так – это нужно обсуждать в старшей школе»