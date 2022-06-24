Билялетдинов о Мозесе: «Такие поступки не солидны. Нужно по-мужски высказать свою позицию, если хочешь расторгнуть контракт»

Динияр Билялетдинов прокомментировал решение Виктора Мозеса не возвращаться в «Спартак».
Нигериец не прибыл в расположение клуба, хотя его контракт не был приостановлен.
«Такие поступки не солидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. В «Спартаке» же люди не бестолковые сидят.
Но скрываться, прятаться и не выходить на связь – недостойно профессионала. Особенно такого уровня, как Мозес. Я в шоке от этого. Ладно бы игрок более мелкого калибра так поступил. Но Мозес должен вести себя солидно.
Если так получится, что он больше не будет выступать за «Спартак», это будет большая потеря для клуба. Он доказал всем, что он игрок высокого класса», – сказал бывший хавбек красно-белых.
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