Билялетдинов о Мозесе: «Такие поступки не солидны. Нужно по-мужски высказать свою позицию, если хочешь расторгнуть контракт»

прокомментировал решение не возвращаться в «Спартак».

Нигериец не прибыл в расположение клуба, хотя его контракт не был приостановлен.

«Такие поступки не солидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. В «Спартаке» же люди не бестолковые сидят.

Но скрываться, прятаться и не выходить на связь – недостойно профессионала. Особенно такого уровня, как Мозес. Я в шоке от этого. Ладно бы игрок более мелкого калибра так поступил. Но Мозес должен вести себя солидно.

Если так получится, что он больше не будет выступать за , это будет большая потеря для клуба. Он доказал всем, что он игрок высокого класса», – сказал бывший хавбек красно-белых.