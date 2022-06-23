Боян Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. Это решение Запада»

считает, что президент УЕФА не был самостоятелен в решении об отстранении России.

– Ни ты, ни Младен [Кашчелан] не покинули Россию, когда начались события в Украине. При этом другие парни из Балкан решили оставить страну. Почему ты не уехал?

– Мне приходило письмо из страны, что я могу покинуть «Уфу». У нас в Словении нормальное отношение к русским, много ваших людей живут в нашей стране. Поэтому я даже не подумал уходить. Во-первых, у меня был контракт, во-вторых, я очень хотел помочь команде. Я не представлял, как уйти в середине сезона.

Когда нас спросили, что мы думаем, я сразу сказал, что мы остаемся и играем дальше. И никаких претензий из Словении я не получал по поводу того, что остался в России. В последние годы мы стали близкими друг для друга странами. Думаю, политику и спорт не надо мешать.

– УЕФА при этом смешал одно с другим. Что теперь будет с российским футболом после отстранения от международных турниров?

– За один год все не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось. Уверен, сам не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином.

Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА. Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом, – сказал бывший защитник «Уфы».