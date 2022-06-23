Зинедин Зидан: «Хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Надеюсь, однажды я стану ее тренером»

рассказал, что хочет скоро вернуться к тренерской работе.

«Я хочу продолжать тренировать. Конечно, я хочу [возглавить сборную ]. Надеюсь, однажды я стану ее тренером. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Я играл за сборную Франции, и это лучшая вещь из тех, что когда-либо случались со мной!

Это должно произойти. Не знаю, в этот раз или нет [после ]. Когда я говорю, что хочу возглавить сборную Франции, то предполагаю это. Сейчас есть команда, перед которой стоят свои цели. Но если такая возможность появится, то я буду готов.

А потом – почему бы не оказаться в проекте, где я сам был бы лидером? Например, стать президентом клуба или менеджером», – сказал бывший тренер «Реала».