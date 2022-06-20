Футболистки сборной Франции получат по 24 тысячи евро, если победят на Евро-2022. Игрокам мужской сборной выплатят по 446 тысяч евро в случае победы на ЧМ-2022

Суммы призовых в мужской и женской сборных Франции существенно разнятся.

L’Équipe пишет, что в случае победы на Евро-2022, который пройдет в Англии в июле, каждая футболистка сборной получит по 24 тысячи евро. Если сборная Франции выйдет в четвертьфинал женского Евро, то каждая из футболисток получит по 13 тысяч евро.

Общая сумма призовых для сборной-победителя женского Евро – 2,08 млн евро. Федерация футбола Франции в данном случае использует ту же схему, что и с мужскими командами – 30% от общей суммы призовых передаются игрокам.

Для сравнения, после выхода мужской сборной Франции в 1/8 финала Евро-2020, где она вылетела от Швейцарии, каждый игрок французской команды получил по 173 тысячи евро.

Призовые для команды-победителя составляют 12 млн евро, так что в случае победы каждый игрок получит по 446 тысяч евро.

Ранее в Испании уравняли экономические условия игроков женской и мужской сборных.