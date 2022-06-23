Кан о Левандовском: «Контракт – до 2023-го, другие варианты не рассматриваем. Мы говорим, что хотим взять ЛЧ, нужно подкреплять эти слова действиями»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Оливер Кан вновь высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии».

– Наша команда состоит из топ-игроков, которые внимательно следят за тем, кем мы усиливаемся, и оценивают, есть ли у нас шансы на победу в главном турнире – Лиге чемпионов.

Что касается Роберта, то почти ничего не изменилось. Его контракт действует до 2023 года, и мы с нетерпением ждем его на первой тренировке. Я уже отвечал на вопрос о Роберте. Мы всегда говорим, что хотим выиграть Лигу чемпионов, но нужно подкреплять эти слова и действиями.

– А если «Барселона» сделает улучшенное предложение?

– Мы вообще об этом не думаем. Наша ответственность – сделать все, чтобы клуб был как можно более успешным. В прошлом Левандовски показал, насколько важен для клуба. Надеюсь, и в будущем он внесет свой вклад.

Его контракт действует до 2023 года, и другие варианты мы не рассматриваем, – сказал генеральный директор «Баварии».

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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