Кан о Левандовском: «Контракт – до 2023-го, другие варианты не рассматриваем. Мы говорим, что хотим взять ЛЧ, нужно подкреплять эти слова действиями»

вновь высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии».

– Наша команда состоит из топ-игроков, которые внимательно следят за тем, кем мы усиливаемся, и оценивают, есть ли у нас шансы на победу в главном турнире – .

Что касается Роберта, то почти ничего не изменилось. Его контракт действует до 2023 года, и мы с нетерпением ждем его на первой тренировке. Я уже отвечал на вопрос о Роберте. Мы всегда говорим, что хотим выиграть Лигу чемпионов, но нужно подкреплять эти слова и действиями.

– А если «Барселона» сделает улучшенное предложение?

– Мы вообще об этом не думаем. Наша ответственность – сделать все, чтобы клуб был как можно более успешным. В прошлом Левандовски показал, насколько важен для клуба. Надеюсь, и в будущем он внесет свой вклад.

Его контракт действует до 2023 года, и другие варианты мы не рассматриваем, – сказал генеральный директор «Баварии».

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.