Орлов о Бакаеве: «В «Зените» другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо еще много работать»

оценил дебют за .

Хавбек принял участие в матче Кубка PARI Премьер с «Пари НН» (1:1, 5:3 по пен.).

«Не надо пока ничего оценивать. Хорошо, что забил пенальти. Но пока он не знает партнеров. Рано что-то говорить. Ему нужно время для адаптации, чтобы понять, что от него требуется.

Здесь совсем другая культура игры, чем в . Надо еще много работать. Заметно, что Зелимхан находится в хорошей физической форме, с настроем никаких проблем нет. Так что у него все впереди.

Не берусь судить о том, что он будет дублером Малкома. Не стоит пока делать таких выводов. Найдут ему место на поле. Этот матч еще ни о чем не говорит. Тот же Сергеев вообще ничем не запомнился. Кузяев тоже каким-то грустным был. Только в конце немножко встрепенулся», – сказал комментатор.