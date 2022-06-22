Хасан Салихамиджич: «У Левандовского контракт с «Баварией» до 2023 года. Жду его на тренировке 12 июля»

сообщил, что ждет Роберта Левандовского на тренировочном сборе «Баварии».

– Обеспечила ли «Бавария» себе будущее без , подписав Садьо Мане?

– Я понял ваш вопрос, но наша позиция ясна. У Роберта контракт до лета 2023 года.

– Сохранит ли свою твердую позицию, если предложит 50 миллионов евро?

– Я не думаю об этом. Ожидаю увидеть Роберта на тренировке на нашей базе 12 июля, – заявил спортивный директор мюнхенского клуба.

Около месяца назад предложила за Роберта 32 млн евро, но получила отказ. Сообщалось, что вскоре каталонский клуб может предложить за форварда 50 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.