Хасан Салихамиджич: «У Левандовского контракт с «Баварией» до 2023 года. Жду его на тренировке 12 июля»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Барселона Роберт Левандовски Футбол

Хасан Салихамиджич сообщил, что ждет Роберта Левандовского на тренировочном сборе «Баварии».

– Обеспечила ли «Бавария» себе будущее без Роберта Левандовски, подписав Садьо Мане?

– Я понял ваш вопрос, но наша позиция ясна. У Роберта контракт до лета 2023 года.

– Сохранит ли «Бавария» свою твердую позицию, если «Барселона» предложит 50 миллионов евро? 

– Я не думаю об этом. Ожидаю увидеть Роберта на тренировке на нашей базе 12 июля, – заявил спортивный директор мюнхенского клуба.

Около месяца назад «Барселона» предложила за Роберта 32 млн евро, но получила отказ. Сообщалось, что вскоре каталонский клуб может предложить за форварда 50 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные