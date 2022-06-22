Хачатурянц о стадионе «Факела»: «Губернатор пообещал, что все будет сделано достойно. У меня нет оснований не верить его обещаниям»

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Президент РПЛ прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».

Воронежский клуб сыграет в РПЛ в новом сезоне.

«Вопрос со стадионом находится лично на контроле у губернатора. Я с ним разговаривал лично. Он мне пообещал, что в установленные сроки все будет сделано достойно.

Александр Гусев является известным управленцем. У меня нет оснований не верить его обещаниям.

Что будет с «Факелом», если он не сдержит свое обещание? Такого не произойдет. Я полностью верю словам губернатора.

Все идет к тому, что с «Факелом» все будет хорошо и они весь сезон будут играть на своем стадионе в РПЛ», – сказал Ашот Хачатурянц.

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