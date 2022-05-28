Перес и Чеферин посетили торжественный ужин перед финалом ЛЧ. Президент «ПСЖ» не пришел, несмотря на приглашение

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Президент «ПСЖ» не стал посещать мероприятие, где был Флорентино Перес.

Сегодня в Лувре состоялся торжественный ужин, организованный УЕФА перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Среди прочих мероприятие посетили президент «Мадрида» Флорентино Перес и глава УЕФА Александер Чеферин. Перес опоздал на ужин на 20 минут, Чеферин – на две.

На встречу не пришел президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи, несмотря на то, что его пригласили.

Также ужин посетили бывший тренер «Реала» Фабио Капелло, экс-игроки «Мадрида» Луиш Фигу и Предраг Миятович, экс-нападающий «Ливерпуля» Иан Раш и президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес.

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