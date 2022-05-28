Перес и Чеферин посетили торжественный ужин перед финалом ЛЧ. Президент «ПСЖ» не пришел, несмотря на приглашение

Президент «ПСЖ» не стал посещать мероприятие, где был .

Сегодня в Лувре состоялся торжественный ужин, организованный УЕФА перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Среди прочих мероприятие посетили президент «Мадрида» Флорентино Перес и глава УЕФА Александер Чеферин. Перес опоздал на ужин на 20 минут, Чеферин – на две.

На встречу не пришел президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов , несмотря на то, что его пригласили.

Также ужин посетили бывший тренер «Реала» , экс-игроки и , экс-нападающий «Ливерпуля» Иан Раш и президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) .

Президент «ПСЖ»: «У меня не очень хорошие отношения с Пересом. Мбаппе – наш игрок, мне не нужно ни с кем разговаривать»

Мбаппе обострил конфликт между элитами: «ПСЖ» и УЕФА против «Реала», «Барсы», Ла Лиги и Серии А

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru