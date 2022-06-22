Гендиректор «Зенита» об уходе Алберто: «Про Барриоса и Вендела писали то же самое. Теперь нашли другую мишень»

Гендиректор отреагировал на информацию о возможном уходе .

Ранее сообщалось, что после решения ФИФА о приостановке контрактов нападающим заинтересовались бразильские клубы.

«Алберто может приостановить контракт с «Зенитом»? Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и . А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень – Алберто», – сказал .

«Коринтианс» хотят подписать Юри Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов