Гендиректор «Зенита» об уходе Алберто: «Про Барриоса и Вендела писали то же самое. Теперь нашли другую мишень»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Вильмар Барриос Вендел Юри Алберто Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию о возможном уходе Юри Алберто

Ранее сообщалось, что после решения ФИФА о приостановке контрактов нападающим заинтересовались бразильские клубы.

«Алберто может приостановить контракт с «Зенитом»? Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела. А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень – Алберто», – сказал Александр Медведев

«Коринтианс» хотят подписать Юри Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов

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