Лотар Маттеус: «Трансфер Мане – фантастика не только для «Баварии», но и для всей Бундеслиги»

высказался о возможном переходе Садьо Мане в «Баварию».

«Подписание Садьо Мане – это фантастика. И не только для «Баварии», но и для всей Бундеслиги. То, что такой отличный футболист будет играть в нашей лиге, просто здорово.

Мане – игрок-исключение и игрок, делающий разницу. Он забивал голы и отдавал голевые передачи в составе так регулярно, как это удавалось немногим другим игрокам в мире в последние годы.

Он также является прекрасным представителем сенегальского футбола. Я очень рад видеть его в футболке «Баварии». Уважение и поздравления всем, кто принимал участие в этом трансфере в Мюнхен!» – написал бывший игрок «Баварии» в своей колонке.

Мане не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего