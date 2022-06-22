Мане о «Баварии»: «Я загорелся, когда агент сообщил мне об интересе, и сразу представил себя в команде»

рассказал о своем переходе из в «Баварию».

Ожидается, что трансфер полузащитника будет подтвержден официально в среду, 22 июня.

«Я сразу загорелся, когда агент впервые сообщил мне об интересе «Баварии». Я сразу представил себя в команде. Для меня это подходящий клуб в подходящее время.

«Бавария» – один из самых больших клубов мира, который всегда борется за все трофеи. Так что перейти сюда было хорошей идеей и правильным решением.

Агент говорил мне, что были запросы и от других команд. Но для меня все сразу сложилось, когда представила мне свой план. Я смог увидеть себя в их проекте лучше, чем во всех других.

Каждый ребенок, каждый футболист мира мечтает выиграть Лигу чемпионов. Сейчас я в очень конкурентоспособной команде. Тем не менее говорить о финале ЛЧ сейчас рано, мы не провели ни одного матча вместе. Однако мы приложим все усилия, чтобы выйти в финал», – сказал сенегалец.

Мане – не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего