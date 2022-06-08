Гендиректор «Динамо»: «С Fan ID первые матчи у нас в феврале-марте. С лета запустим Face ID – автоматическое распознавание лиц»

Генеральный директор рассказал о введении Fan ID и Face ID на матчах клуба.

– Вы много говорите про повышение посещаемости, это действительно заметно. Но сезон начинается с Fan ID…

– Насколько я знаю, наш стадион находится в третьей очереди запуска системы, поэтому конкретно у «Динамо» сезон с Fan ID не начинается. Первые матчи с «паспортом болельщика» у нас запланированы на февраль-март, то есть на вторую часть сезона.

– Тем не менее все фанаты уже четко высказались на тему бойкота матчей. Вы не боитесь серьезного снижения посещаемости после его введения?

– У нас есть диалог с активом болельщиков. Стараемся найти решение, которое всех устроит. Мы за то, чтобы любое нововведение, прежде всего, учитывало интересы аудитории, а клиентский путь на стадионе был максимально комфортен. И с этой позиции обсуждаем любые инициативы. Более того, у нас есть свой параллельный проект, который мы планируем ввести на стадионе с лета.

– Какой?

– Речь о биометрической системе доступа. По сути, это система автоматического распознавания лиц (или Face ID), когда болельщик, купивший билет на игру, может попасть на матч без физического предъявления билета на входе. Его личность будет идентифицироваться по лицу при осуществлении доступа на стадион.

В начале сезона мы этот проект запустим, а дальше будем его масштабировать. Разумеется, это нововведение будет сопровождаться определенными преимуществами для тех, кто к этой системе решит присоединиться. Оборудование для этого есть, прорабатываем вопрос интеграции программного обеспечения.

– Вы будете ставить какой-то KPI по посещаемости на следующий сезон?

– Да, он будет. Это не всегда 100% заполняемости, конечно, но средняя цифра должна расти от сезона к сезону. Уже сейчас мы вошли в тройку лучших клубов по общей посещаемости, по посещаемости дома и в гостях, – сказал Павел Пивоваров.